Calciomercato Milan, tutto fatto per la cessione di Pobega al Bologna: visite mediche in corso. Tutti i dettagli e le ultimissime

Tommaso Pobega è ormai a un passo dal vestire nuovamente la maglia del Bologna. Il centrocampista, classe ’99, sta svolgendo in queste ore le visite mediche di rito, ultimo passaggio formale prima di unirsi ai suoi nuovi/vecchi compagni e al tecnico Vincenzo Italiano nel ritiro pre-campionato.

Per Pobega si tratta di un ritorno in rossoblù, dopo aver già militato nelle fila del Bologna nella scorsa stagione con la formula del prestito dal Milan. Questa continuità sottolinea la fiducia che il club emiliano ripone nelle sue qualità e nel suo potenziale.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Marca, Matteo Moretto, la formula definitiva dell’operazione è un prestito con obbligo di riscatto. Questa soluzione garantisce al Bologna la possibilità di valutare ulteriormente il giocatore in campo, con l’impegno di acquisirlo a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. I dettagli economici dell’operazione non sono stati ancora resi noti, ma l’imminente ufficialità fa pensare che le parti abbiano trovato un accordo vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti.

L’arrivo di Pobega rafforza ulteriormente il centrocampo del Bologna, fornendo a mister Italiano un’opzione preziosa in vista della prossima stagione. Le sue caratteristiche di dinamismo, interdizione e capacità di inserimento saranno fondamentali per il gioco che il tecnico intende proporre. L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi, impazienti di rivedere Pobega in azione con la maglia rossoblù.