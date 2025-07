Calciomercato Milan, la rivelazione di Ceccarini fa sognare i tifosi: colpo in arrivo

Calciomercato Milan, Ceccarini, noto giornalista, ha fornito importanti aggiornamenti su Estupinian: colpo in arrivo

Il Milan non perde tempo e, come sottolineato dal collega Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, sta conducendo una campagna acquisti aggressiva e mirata per consegnare al neo-allenatore Massimiliano Allegri una rosa altamente competitiva. L’obiettivo primario è chiaro: conquistare un posto nella prossima Champions League. Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, i rossoneri si stanno muovendo su più fronti, con un’attenzione particolare alle fasce difensive, ma non solo.

Dopo gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci, nomi di spicco che rinforzano il centrocampo, il Milan è in attesa di una risposta positiva dal Bruges per Ardon Jashari, giovane talento che potrebbe ulteriormente alzare il livello qualitativo della mediana. Questi acquisti dimostrano la volontà del club di costruire una squadra con esperienza internazionale e prospettiva futura.

Rivoluzione sulle Fasce: Estupinan e Pubill nel Mirino

Il vero focus del mercato milanista, però, è attualmente rivolto alla difesa, in particolare alle fasce laterali. Le partenze di Theo Hernandez ed Emerson Royal hanno creato un vuoto importante che il Milan intende colmare con innesti di alto profilo.

Per la fascia sinistra, il nome caldo è quello di Pervis Estupinan, terzino ecuadoriano del Brighton. “Il calciomercato Milan sta spingendo forte per chiudere con il Brighton l’acquisto di Estupinan, laterale ecuadoriano, che a oggi viene considerato la prima vera alternativa a sinistra per sostituire appunto Theo,” ha spiegato Ceccarini. Le trattative sono in fase avanzata, con l’agente del giocatore, Jorge Mendes, impegnato a mediare per ridurre le richieste economiche del club inglese. La volontà di Estupinan di vestire la maglia rossonera rappresenta un fattore chiave che sta accelerando i contatti tra le due società, con la distanza economica che si sta progressivamente riducendo. Un segnale positivo per i tifosi rossoneri che attendono con ansia un sostituto all’altezza di Theo Hernandez.

Anche la corsia di destra vedrà importanti novità. L’interesse per Marc Pubill, terzino dell’Almeria, si sta concretizzando in una vera e propria proposta economica. Il Milan ha dissipato ogni dubbio sulla stabilità del ginocchio del giocatore dopo averlo sottoposto a test preliminari approfonditi, dimostrando la meticolosità con cui il club opera sul mercato. Questo passaggio è cruciale e apre la strada all’avvio della trattativa ufficiale con il club spagnolo. Con Pubill, il Milan si assicurerebbe un terzino destro giovane, ma già con una certa esperienza, in linea con la filosofia della società di investire su talenti con margini di crescita.

Uscite e Prospettive Future

Sul fronte delle uscite, il Milan ha già definito la cessione di Tommaso Pobega al Bologna per 8 milioni di euro, un’operazione che consente di fare cassa e alleggerire il monte ingaggi, reinvestendo le risorse sugli obiettivi primari.

La visione strategica del Milan, sotto la direzione di Tare e con la guida di Allegri, è quella di costruire una rosa profonda e versatile, in grado di affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. Gli investimenti sulle fasce difensive, uniti agli arrivi di centrocampo, testimoniano la volontà di dotare la squadra degli strumenti necessari per competere ai massimi livelli e puntare con decisione alla zona Champions League. Il mercato è ancora lungo, ma le mosse iniziali del Milan suggeriscono una stagione ricca di emozioni e ambizioni.