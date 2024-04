Calciomercato Milan: sgarbo dell’Inter per l’obiettivo di Furlani? Servono 40 milioni, NOVITA’ legata alla trattativa dei rossoneri

Derby in campo ma derby anche in ottica calciomercato. Come riferito da Tuttosport, Inter e Milan si sfidano anche per il cartellino di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino che piace parecchio ai due club milanesi.

Il presidente del Toro Urbano Cairo, però, non vorrebbe privarsi del suo talento ma è consapevole che presto potrebbe scatenarsi un’asta. E allora il prezzo sarebbe già fissato: 40 milioni di euro. Una cifra alta per le pretendenti, ma un tentativo potrebbe comunque essere fatto.