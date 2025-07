Calciomercato Milan, Braglia va controcorrente! Sulle mosse dei rossoneri l’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Simone Braglia, ex portiere, tranquillizza i tifosi rossoneri sulle mosse in entrata di Tare

Il futuro del calciomercato Milan e la sua programmazione tecnica sono temi caldi che stanno accendendo il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. In un momento di palpabile nervosismo, l’ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione “Calciomercato e Ritiri”, per offrire una prospettiva rassicurante e analizzare la situazione attuale della squadra rossonera. Le sue parole, cariche di fiducia, si concentrano sulla solidità della rosa e sull’operato della nuova dirigenza tecnica che vede Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore.

Braglia, noto per la sua schiettezza e la sua profonda conoscenza del calcio, ha voluto stemperare le tensioni che si sono create attorno al Milan in questa fase cruciale del calciomercato estivo. “Non sarei tanto preoccupato di chi arriverà”, ha dichiarato l’ex portiere, ponendo l’accento sulla qualità intrinseca della squadra. Questa affermazione è un chiaro invito alla calma e alla fiducia nei confronti di un gruppo di giocatori che, nonostante le difficoltà della scorsa stagione, ha dimostrato di possedere talento e potenziale. Le parole di Braglia suggeriscono che, al di là dei nomi che verranno accostati o acquistati, il Milan possiede già una base solida su cui costruire.

La sua fiducia si estende in modo particolare al nuovo staff tecnico, una componente fondamentale per la prossima stagione. “La rosa del Milan qualitativamente c’è, per cui mi fido delle persone dello staff tecnico che c’è ora, Tare e Allegri“, ha ribadito Braglia. Questo endorsement è significativo, soprattutto considerando il peso specifico di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Tare, con la sua esperienza consolidata nel calciomercato e nella costruzione delle squadre, e Allegri, un tecnico navigato e vincente, rappresentano i pilastri su cui il Milan intende rifondare le proprie ambizioni. La loro sinergia e le loro scelte saranno cruciali per il futuro rossonero, e la fiducia espressa da Braglia testimonia una percezione positiva del loro operato, almeno per quanto concerne la gestione della rosa e la programmazione a lungo termine.

Nonostante l’ottimismo generale, Braglia non ha mancato di evidenziare una criticità che il Milan dovrà necessariamente affrontare in questa sessione di calciomercato: la difesa. “Poi ovvio, qualche giocatore, soprattutto in difesa, bisogna per forza metterlo, visto che uno dei punti deboli è stata la difesa”, ha ammesso. Questa osservazione è in linea con l’analisi di molti addetti ai lavori e tifosi, che hanno identificato nel reparto arretrato uno dei settori che più ha sofferto nella scorsa stagione. L’esigenza di rinforzi mirati in difesa è quindi una priorità per la dirigenza rossonera, e sarà interessante vedere quali saranno le mosse di mercato di Tare e Allegri per colmare queste lacune.

In conclusione, le parole di Simone Braglia a TMW Radio offrono un messaggio di serenità e fiducia per il Milan. L’ex portiere invita a non farsi prendere dal panico per le voci di mercato e a credere nella qualità della rosa esistente, rafforzata dalla presenza di figure di spicco come il DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri. Sebbene la difesa necessiti di rinforzi, il quadro generale dipinto da Braglia è quello di una squadra con un solido potenziale, pronta a lavorare sotto la guida del nuovo staff tecnico per affrontare le sfide della prossima stagione e puntare a nuovi, importanti obiettivi.