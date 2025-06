Calciomercato Milan, Bondo potrebbe lasciare la squadra: su di lui c’è questa squadra di Serie A. Le ultimissime sui rossoneri

Il Torino si prepara a una vera e propria rifondazione del proprio centrocampo in vista della prossima stagione, e tra i nomi che circolano con insistenza spunta anche quello di Warren Bondo del Milan. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sottolineando come il giovane francese sia entrato nel mirino dei granata come potenziale rinforzo per la mediana.

La necessità di intervenire in quel reparto è chiara per il Torino. Diversi elementi potrebbero lasciare il club, rendendo indispensabile l’arrivo di nuove forze e profili freschi. Il tecnico granata, con ogni probabilità, cercherà giocatori in grado di garantire sia qualità che quantità, con una predilezione per elementi giovani ma già con un certo bagaglio di esperienza o un alto potenziale di crescita.