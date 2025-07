Calciomercato Milan, offerta rifiutata spedita dal Bologna: trattativa comunque in corso con il club emiliano. Le ultimissime sui rossoneri

Il Bologna non molla la presa su Tommaso Pobega e sta riflettendo su una nuova proposta da presentare al Milan. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club emiliano ha già incassato un “no” per la precedente offerta, che prevedeva un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Un rifiuto secco da parte del Milan, che evidentemente valuta il proprio centrocampista molto di più e non intende cederlo a condizioni che ritiene poco vantaggiose.

Pobega, rientrato alla base dopo diversi prestiti in Serie A (Spezia e Torino tra le altre), è un elemento che il Milan tiene in considerazione, soprattutto per la sua duttilità e la sua capacità di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Il centrocampista italiano, classe 1999, ha dimostrato di possedere fisicità, dinamismo e una buona propensione all’inserimento, qualità che lo rendono un profilo interessante sia per il presente che per il futuro rossonero. La dirigenza di Via Aldo Rossi, quindi, non ha fretta di privarsi di un giocatore che potrebbe rivelarsi utile nella rotazione della squadra, specialmente in una stagione che vedrà il Milan impegnato su più fronti.

Il Bologna, tuttavia, non intende mollare la presa. Il tecnico e la dirigenza rossoblù vedono in Pobega il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo, aggiungendo muscoli e qualità alla linea mediana. La nuova proposta su cui stanno lavorando potrebbe prevedere condizioni economiche differenti, magari un aumento del diritto di riscatto o una formula diversa che possa incontrare le richieste del Milan.