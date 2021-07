Calciomercato Milan, blitz per Kaio Jorge: si può chiudere

Calciomercato Milan, Kaio Jorge si avvicina ai rossoneri: c’è l’offerta di Maldini e Massara al Santos. Si può chiudere

Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, il Milan nelle scorse ore avrebbe avanzato un’offerta da 6 milioni di euro al Santos per prelevare il cartellino di Kaio Jorge, in scadenza a gennaio.

Un indennizzo importante che il club brasiliano non potrà non prendere in considerazione visto che allo scoccare del 2022 il giocatore sarà libero di accordarsi con qualsiasi club a zero. Un blitz quello di Maldini e Massara che potrà risultare decisivo già nei prossimi giorni con l’attaccante e il suo entourage che avrebbero già detto sì ad un trasferimento in rossonero.