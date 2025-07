Calciomercato Milan, Pioli tenta il grande colpo: nel mirino un suo fedelissimo rossonero. Le ultimissime notizie di Serie A

Il nome di Ismaël Bennacer torna prepotentemente in auge per la Fiorentina. Il centrocampista algerino, in uscita dal Milan, è un obiettivo concreto per i viola e, a quanto pare, una richiesta specifica di Stefano Pioli, il nuovo allenatore della squadra gigliata. Il tecnico, che ha già avuto Bennacer alle sue dipendenze proprio al Milan, ne conosce bene le qualità e l’importanza tattica, vedendolo come un elemento cruciale per il suo progetto a Firenze.

L’interesse della Fiorentina per Bennacer non è una novità, ma l’arrivo di Pioli sulla panchina viola sembra aver riacceso con forza questa pista di mercato. Il tecnico considera l’algerino un centrocampista ideale per il suo sistema di gioco, capace di dettare i tempi, recuperare palloni e fornire dinamismo al reparto mediano. La sua esperienza e la sua visione di gioco sarebbero un valore aggiunto significativo per la mediana gigliata.

Tuttavia, il nodo principale che ostacola l’operazione rimane l’ingaggio del giocatore. Bennacer percepisce uno stipendio elevato al Milan, cifre che al momento la Fiorentina fatica a pareggiare. Sarà necessario trovare una soluzione che possa soddisfare le richieste economiche del centrocampista e, al contempo, rientrare nei parametri salariali del club toscano. La volontà di Pioli potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel convincere la dirigenza viola a fare uno sforzo economico maggiore per accontentare il suo desiderio. La trattativa si preannuncia complessa, ma la determinazione dell’allenatore potrebbe rivelarsi la chiave per sbloccare la situazione.