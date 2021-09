Calciomercato Milan: torna di moda un vecchio pallino

Tra i giocatori cercati dal Milan per rinforzare la rosa, secondo voci dalla Spagna, sarebbe tornato di moda un vecchio pallino, ecco chi

Il Milan starebbe coltivando un’interessante idea per la trequarti del futuro. Visti gli ottimi rapporti con l’Anderlecht, club dal quale i rossoneri hanno prelevato Saelemaekers nel gennaio 2020 dapprima in prestito e poi riscattandolo al termine della stagione 2019-2020 pagando, in totale, 7 milioni di euro, ora vorrebbero riprovarci con Yari Verschaeren.