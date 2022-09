Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Asensio. Lo spagnolo avrebbe mal digerito l’ennesima panchina con il Real Madrid

Come riportato da AS nella partita che i madrileni hanno vinto quest’oggi in campionato contro il Maiorca neanche l’infortunio di Vazquez ha permesso l’ingresso in campo di Asensio a cui è stato preferito Carvajal. Tornando in panchina il calciatore spagnolo ha gettato la pettorina per terra in segno di stizza. Il contratto di Asensio scade nel 2023 e sarà libero di trovarsi una nuova squadra dalla prossima estate. Fino ad adesso pochissimi minuti giocati per lui: appena 7 in Liga e solo 10 in Champions. Il Milan osserva