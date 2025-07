Calciomercato Milan, non tramonta Arokodare! Tare pazzo della punta

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione non tramonta la pista che porta ad Arokodare del Gent. I dettagli

Con l’arrivo del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, il calciomercato Milan si proietta con decisione verso la prossima stagione, e il mercato estivo si preannuncia particolarmente vivace. Come riportato da Il Corriere dello Sportnell’edizione odierna, in prima pagina campeggia il titolo “Il Milan studia Arokodare“, confermando l’interesse rossonero per un giovane e promettente attaccante. L’obiettivo primario del Diavolo è quello di affiancare un nuovo centravanti a Santiago Gimenez, creando una sana competizione per la maglia da titolare e garantendo profondità al reparto offensivo.

Attualmente, le priorità immediate del club di Via Aldo Rossi si concentrano su altri ruoli cruciali. La dirigenza rossonera è infatti impegnata nella ricerca di due terzini in grado di rinforzare le fasce e di un centrocampista del calibro di Jashari, profilo ritenuto fondamentale per la mediana. Questo significa che il nodo attaccante non è ancora in cima alla lista delle urgenze, ma è destinato a diventare un argomento “caldo” nelle prossime settimane, una volta definite le prime operazioni in entrata.

Tra i diversi profili attentamente valutati dal Milan, spicca in modo particolare il nome di Tolu Arokodare. Questo giovane attaccante nigeriano, classe 2000, milita attualmente nel Genk, squadra belga. La sua ultima stagione è stata a dir poco esplosiva, dimostrando un notevole fiato e un fiuto del gol impressionante. Arokodare ha collezionato ben 45 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno un totale di 23 gol. Un dato ancora più significativo è rappresentato dalle 17 reti realizzate nel massimo campionato belga, un bottino che gli ha permesso di conquistare il titolo di capocannoniere, un traguardo di notevole prestigio per un giocatore della sua età. Le sue qualità fisiche, unite a un movimento senza palla intelligente e una spiccata capacità realizzativa, lo rendono un profilo estremamente interessante per la filosofia di gioco che Allegri intende implementare.

Tuttavia, Arokodare non è l’unico nome sul taccuino della dirigenza milanista. Il Milan continua a monitorare con grande attenzione anche altri attaccanti di alto livello e con esperienza internazionale. Tra questi, spiccano nomi come Dusan Vlahovic, un attaccante già affermato e con un’ottima conoscenza del campionato italiano, Jean-Philippe Mateta, forte fisicamente e con un buon senso del gol, Victor Boniface, anch’esso proveniente dal campionato belga e autore di un’ottima stagione, ed Breel Embolo, calciatore svizzero con esperienza in Bundesliga. La scelta finale dipenderà da una serie di fattori, inclusi gli aspetti economici, la disponibilità dei giocatori e, ovviamente, le valutazioni tecniche dello staff di Allegri. Il Milan è alla ricerca di un attaccante che non solo garantisca gol, ma che si integri perfettamente con la squadra e sia in grado di elevare il livello competitivo del reparto offensivo. Il futuro dell’attacco rossonero è tutto da scrivere, e le prossime settimane saranno decisive per capire chi affiancherà Gimenez nella prossima entusiasmante stagione.