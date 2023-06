Calciomercato Milan, arriva l’annuncio di Baldanzi sul futuro

Calciomercato Milan, Tommaso Baldanzi ha fatto chiarezza sul proprio futuro: sul talento dell’Empoli i rossoneri insistono

Intervenuto dal ritiro della Nazionale Italiana U20 in preparazione della finale del Mondiale di categoria, Tommaso Baldanzi, obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato così del proprio possibile futuro in una big:

In un giorno futuro della mia carriera, forse sì. Non posso negarlo, ma non so nemmeno io se sia adesso il momento giusto. E in questo preciso momento sono concentrato su ben altro