Calciomercato Milan, non è la prima opzione per Allegri: si può acquistare con 15 milioni

Calciomercato Milan, Max Allegri preferirebbe un altro profilo per l’attacco, ma lui si può acquistare a costo basso

Sebbene il nome di Breel Embolo, l’attaccante svizzero classe ’97 in forza al Monaco, non sia la prima scelta dei rossoneri, la sua candidatura si fa sempre più concreta. L’ex giocatore di Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach, noto per la sua fisicità e la sua capacità di far reparto, rappresenta al momento l’opzione più accessibile ed economica per il Diavolo.

Secondo le indiscrezioni provenienti da fonti vicine al club, l’operazione per portare Embolo a Milano potrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni di euro per il cartellino, una cifra considerata abbordabile dalla dirigenza. Anche l’ingaggio del giocatore rientrerebbe nei parametri finanziari imposti dalla società meneghina, rendendo la trattativa economicamente sostenibile. Questa facilità d’approdo rende Embolo un’opzione concreta per rinforzare il reparto offensivo del Milan, soprattutto in un mercato che si preannuncia complesso.

Nonostante la fattibilità dell’affare Embolo, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera, avrebbe in mente altri profili per il suo attacco ideale. Allegri, noto per la sua meticolosità nella scelta dei giocatori funzionali al suo schema di gioco, preferirebbe attaccanti con caratteristiche diverse, forse più adatte al suo calcio.

Il sogno nel cassetto per il Diavolo e per Allegri resta sempre Dusan Vlahovic, il potente attaccante serbo classe 2000, attualmente alla Juventus. Vlahovic, con la sua impressionante vena realizzativa e la sua giovane età, rappresenta l’identikit perfetto dell’attaccante che i rossoneri vorrebbero al centro del loro progetto. Tuttavia, l’operazione per il bomber serbo si presenta estremamente complicata e costosa, rendendola, al momento, un obiettivo di difficile raggiungimento.

La situazione riflette la complessa dinamica del mercato, dove spesso la ragione economica si scontra con i desideri tecnici. Il Milan si trova a un bivio: puntare su un’opportunità vantaggiosa come Embolo, che garantirebbe un rinforzo immediato e a costi contenuti, o attendere e sognare il grande colpo Vlahovic, consapevoli delle difficoltà che ciò comporterebbe. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quali scelte intraprenderà la dirigenza del Milan per completare la rosa in vista della nuova stagione.