Calciomercato Milan, accordo trovato con il giocatore! Tare tratta ad oltranza con il club per chiudere… Ultimissime notizie

Il Milan ha fatto un passo significativo verso l’acquisizione di Pervis Estupiñán. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, un segnale forte della volontà del terzino ecuadoriano di vestire la maglia del Diavolo. Questo accordo preliminare è un elemento cruciale, ma ora la palla passa al Brighton, con cui il Milan deve ancora trovare un’intesa definitiva per chiudere la trattativa.

La dirigenza rossonera spera vivamente nella chiusura di questa operazione. Estupiñán, infatti, rappresenta un obiettivo primario per rafforzare la fascia sinistra della difesa, un ruolo che necessita di innesti di qualità e affidabilità. Le sue caratteristiche di spinta, la sua velocità e la sua esperienza a livello internazionale, maturata anche in Premier League, lo renderebbero un profilo ideale per il progetto tecnico-tattico che Allegri intende implementare.

Il Brighton, dal canto suo, non ha intenzione di cedere facilmente uno dei suoi elementi più preziosi. Il club inglese è noto per la sua fermezza nelle trattative e per la tendenza a massimizzare il valore dei propri giocatori. Sarà quindi necessario un lavoro di fino da parte del Milan per trovare la formula giusta che possa convincere i “Seagulls” a dare il via libera al trasferimento. La capacità di negoziazione di Tare sarà fondamentale in questa fase delicata.