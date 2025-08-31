Calciomercato Milan, svolta Alex Jimenez! Accordo chiuso col Bournemouth e visite mediche prenotate. I dettagli

Calciomercato Milan, arriva la svolta per Alex Jimenez: accordo chiuso col Bournemouth, in giornata le visite mediche

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan si muove anche in uscita. È stato infatti trovato l’accordo per il trasferimento di Álex Jiménez al Bournemouth. L’operazione, riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, è stata definita sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che, al verificarsi di determinate condizioni, può diventare obbligatorio.

Un’operazione strategica per il Milan di Tare

L’addio del giovane terzino spagnolo, seppur temporaneo, rientra nella strategia del nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare. Il club rossonero, sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, sta lavorando per ottimizzare la rosa e gestire al meglio i talenti emergenti. La cessione di Jiménez al Bournemouth non è un semplice addio, ma un’opportunità di crescita per il giocatore, che potrà accumulare esperienza e minuti preziosi in un campionato di alto livello come la Premier League.

Il prestito oneroso garantisce al calciomercato Milan un’immediata entrata economica, mentre il diritto di riscatto offre al club la possibilità di monitorare l’evoluzione del calciatore. La clausola che lo rende obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi, come un certo numero di presenze o il raggiungimento della salvezza del Bournemouth, assicura al Milan un’ulteriore tutela economica.

Chi è Álex Jiménez: un talento in rampa di lancio

Álex Jiménez, classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico spagnolo. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato al Milan due stagioni fa, facendosi notare per le sue doti tecniche e la sua velocità sulla fascia. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere la personalità per giocare a certi livelli, e questa esperienza in Inghilterra potrebbe essere la chiave di volta per la sua carriera. Il Bournemouth, che milita in Premier League, è una squadra ambiziosa e il suo stile di gioco, improntato sull’intensità e la corsa, si sposa alla perfezione con le caratteristiche del giovane spagnolo.

Il futuro di Jiménez e la strategia del Milan

La decisione di Igli Tare di cedere Álex Jiménez in prestito dimostra la volontà del Milan di valorizzare i propri talenti. Invece di lasciarli a scaldare la panchina, si preferisce mandarli a giocare in campionati competitivi, dove possono mettersi alla prova e tornare a Milanello più maturi e pronti per affrontare le sfide del massimo campionato italiano. L’operazione è stata definita nei minimi dettagli e, come riportato da Matteo Moretto, i documenti verranno scambiati già nella mattinata di domani. Successivamente, Álex Jiménez partirà alla volta dell’Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Bournemouth. Per il Milan, sotto la guida di Allegri e Tare, questa operazione rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di una squadra competitiva e sostenibile a lungo termine.