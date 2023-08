Alejo Veliz Milan: una big inglese fa la prima offerta! Le ultime. Prima offerta ufficiale per l’obiettivo del mercato rossonero

Tra gli obiettivi del mercato rossonero c’è anche Alejo Veliz, attaccante classe 2003 del Rosario Central. I rossoneri, però, non sono gli unici.

Secondo quanto riportato da TYC Sport, il Tottenham ha messo gli occhi sull’attaccante. Il club inglese ha già fatto una prima offerta ufficiale per acquistare l’attaccante argentino. In caso di esito positivo della trattativa, l’idea è quella di un anno di prestito nel club in cui milita prima del trasferimento a Londra.