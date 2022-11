Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella in prestito di Adli. Il giocatore piace a molte squadre

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella in prestito di Adli. Il giocatore piace a molte squadre.

Tra queste, oltre alla Sampdoria, secondo il Quotidiano Sportivo ci sarebbe anche la Cremonese, la più interessata al monento al francese.