Calciomercato Milan, il calciatore non vuole trasferirsi in Arabia Saudita: espressa la volontà di rimanere in Serie A. Le ultimissime

Il futuro di Yacine Adli continua a tenere banco nel calciomercato estivo. Nelle scorse settimane, si era parlato con insistenza di un possibile trasferimento in Arabia Saudita per l’ex centrocampista del Bordeaux. Le sirene del campionato arabo, con le loro offerte economiche allettanti, sembravano poter sedurre il giocatore. Tuttavia, stando a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, le preferenze di Adli sarebbero ben diverse.

Il giovane franco-algerino, infatti, propenderebbe di gran lunga per una nuova esperienza in Italia o, comunque, in Europa, piuttosto che accettare la destinazione araba. Questa sua chiara volontà ha aperto scenari interessanti, e tra questi è emerso con forza il nome del Sassuolo. La conferma dell’interesse neroverde è arrivata direttamente dalle parole del dirigente Giovanni Carnevali, che nella serata di venerdì ha ufficializzato l’apertura del club emiliano per il centrocampista.

Adli, dal canto suo, non aspetta altro che le trattative tra il Milan e il club possano evolvere positivamente. La possibilità di rimanere in Serie A, in un ambiente che già conosce e dove potrebbe avere maggiore spazio per esprimere il suo talento, rappresenta per lui una priorità. Il Sassuolo, noto per valorizzare i giovani talenti, potrebbe essere la piazza ideale per il rilancio di Adli, che spera ora in una rapida conclusione dell’affare per poter iniziare al meglio la sua nuova avventura.