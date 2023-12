Calciomercato Milan, possibile addio di Maignan? Individuato il sostituto ideale

Novità per il calciomercato del Milan anche in porta: Mike Maignan continua ad essere corteggiato da top club esteri, l’idea per sostituirlo

Un’eventuale cessione di Mike Maignan sarebbe uno choc per il calciomercato Milan e per i tifosi. Sul francese c’è l’interesse di alcuni top club esteri come il Bayern Monaco e il Manchester United. I rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati, e cominciano a pensare ai possibili sostituti.

Stando a quanto riferisce Tuttosport, in tal senso il preferito sarebbe Michele Di Gregorio. L’estremo difensore italiano si sta mettendo in mostra al Monza: sulle sue tracce anche il Newcastle.