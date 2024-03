Rebic Besiktas, dirigenza delusa dall’ex Milan: le ULTIME sul futuro dell’attaccante croato che ha floppato in Turchia. I dettagli

Secondo quanto riportato da Fanatik, la dirigenza del Besiktas è molto delusa da Ante Rebic, tanto da consideralo una grossa delusione.

L’ex attaccante del Milan ha realizzato solo un 1 gol e 5 assist e il suo suo comportamento dentro e fuori dal campo ha fatto più volte discutere. Il suo contratto, firmato in estate per 2,5 milioni di euro, potrebbe essere risolto a fine stagione e il croato potrebbe tornare in Italia (dove ha ancora diversi estimatori).