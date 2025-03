Calamai sicuro sul Milan: la vittoria non allontana i tanti dubbi! Segui le ultimissime sul club rossonero e gli aggiornamenti

Nel suo editoriale a TMW, si trova anche il pensiero di Calamai sul Milan.

PAROLE – “Un altro brusco stop al progetto Thiago Motta. Tecnico che era e resta a rischio conferma. Certe scelte nella sfida contro la Dea non hanno convinto. La Juve ora dovrà lottare per difendere il quarto posto.

Non ci sono più aggettivi per raccontare percorso di Claudio Ranieri alla guida della sua Roma. L’ultima vittoria in casa di un Empoli sempre più in crisi ha permesso alla squadra giallorossa di scavalcare in classifica anche la Fiorentina. Una cavalcata straordinaria. Continuo a non capire il motivo per cui non dovrebbe essere Sir Claudio a guidare la Roma anche nella prossima stagione. Altro che Gasp, altro che Allegri. Friedkin convinca Ranieri a continuare il suo splendido lavoro. Il recupero di Soule, decisivo in Toscana è un’altra medaglia che il tecnico di Testaccio può cucirsi al petto.

Chi invece ha bisogno in estate di un nuovo allenatore è il Milan. La rocambolesca vittoria contro il Lecce non allontana i tanti dubbi che accompagnano il lavoro di Conceicao. Il club rossonero deve tornare a pescare tra gli allenatori italiani.

Chiudiamo con il Bologna. Dopo una stagione fantastica chiusa con una storica qualificazione in Champions la società ha aperto un nuovo ciclo. Senza Thiago Motta, senza Zirkzee, senza Calafiori. Quella di Vincenzo Italiano sembrava una Mission Impossible. Il tecnico ha sofferto all’inizio a imporre le proprie idee. Alla fine ha creato una macchina che produce punti e calcio spettacolo. Italiano ha vinto il suo piccolo scudetto dimostrando di essere pronto a compiere un ulteriore salto di qualità”.