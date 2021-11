Calabria e Tonali verso la panchina in Italia Svizzera: la scelta di Mancini

Roberto Mancini, per il match contro la Svizzera, dovrebbe tenere in panchina i due rossoneri Calabria e Tonali. Le ultime

Davide Calabria e Sandro Tonali verso l’esclusione del primo minuto in Italia Svizzera. I due giocatori rossoneri dovrebbero iniziare dalla panchina nel match valido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022.

I due rossoneri potrebbero, comunque, entrare a partita in corso per aiutare la squadra in una gara fondamentale per la qualificazione. Ecco le probabili scelte di Mancini per questa sera.