Italia Svizzera: ecco la probabile formazione azzurra

Italia Svizzera: questa sera sfida decisiva per il primo posto. Ecco la probabile formazione di Roberto Mancini

Questa sera l’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo contro la Svizzera nel match valido per le qualificazioni mondiali Qatar 2022. Sfida decisiva per il primo posto del girone. Ecco la probabile formazione azzurra:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini