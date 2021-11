CTS, arriva il no al 100% del pubblico per Italia Svizzera

Italia-Svizzera, il CTS nega l’aumento al massimo della capienza per la sfida in programma all’Olimpico. Le ultime notizie

Come appreso dall’ANSA da fonti governative, il CTS ha negato l’aumento al massimo della capienza per la sfida Italia-Svizzera in programma il prossimo 12 novembre all’Olimpico, gara decisiva per la qualificazione degli uomini di Mancini a Qatar 2022.

Ciò è dovuto al numero crescente dei contagi nel Lazio, i quali destano molte preoccupazioni nelle autorità. Il pubblico sarà così presente solo al 75% come precedentemente disposto.