Calabria: «Giocatore intelligente? Ho ancora margini di miglioramento»

Calabria ha parlato a Sportweek, il settimanale di Gazzetta dello sport questa settimana gli offre spazio per raccontarsi e parlare del Milan.

CHE SENSO HA L’INTELLIGENZA- «Capire i momenti, i dettagli, i particolari della partita. Fare la scelta giusta. È questo che ti porta a ottenere i risultati».

MIGLIORATO IN COSA- «In tutto, sono ancora relativamente giovane. Giocare in Champions League sarà un bel salto:

affrontare grandi giocatori, in grandi partite, in grandi competizioni è l’unico modo per poter migliorare».