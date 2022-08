Cagni sul Milan: «È l’unica squadra in Italia che programma». Le dichiarazioni dell’allenatore TMW

Gigi Cagni parla così del Milan. Le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Se non fai risultati in due-tre giornate rischi di andare già a casa in Italia. Non puoi programmare niente. In Italia chi lo fa? Solo il Milan. Pioli è stato determinante nel gestire la squadra quando stava per rischiare il posto per Rangnick.»