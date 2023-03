Cagliari, Dossena: «Ammiro Ibrahimovic, vi spiego il perché». Le parole del difensore sugli idoli e sull’attaccante rossonero

In un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, Alberto Dossena, difensore del Cagliari, ha parlato del calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

IDOLI – «Il mio idolo resta Roberto Baggio. Mio padre lo seguiva e mi ha parlato spesso di lui avendolo visto dal vivo tante volte. Se invece devo parlare di difensori dico Thiago Silva e Van Dijk, sono quelli a cui mi ispiro, per me sono i migliori al mondo. Ammiro Zlatan Ibrahimovic per la personalità che esprime in campo e fuori, come aiuta i compagni anche nei momenti più difficili, un campione senza età»