Buongiorno Milan, svolta nella trattativa: sì del giocatore, la chiave per l’affare

Importante svolta nella trattativa del calciomercato Milan che potrebbe portare Buongiorno in rossonero. Sì del giocatore, ora..

Nuovo capitolo nella trattativa del calciomercato Milan per portare Buongiorno in rossonero. Il difensore del Torino avrebbe detto sì alla destinazione, sarebbe molto attratto dalla possibilità.

Ora, come riportato da Calciomercato.com per avere ottime chance di chiudere subito la trattativa servirà sondare la volontà del Monza a interrompere il prestito di Colombo. In caso di fumata nera per questa sessione di mercato invernale il club ha già in mente di riprendere poi la trattativa in estate.