Buongiorno Milan: l’affare resta complicato, tutti gli ostacoli per i rossoneri

Il calciomercato Milan sta cercando di piazzare un grande colpo in difesa. Il sogno resta Buongiorno ma è complicato

Il calciomercato Milan proverà a piazzare il colpo per la difesa in queste ultime due settimane di mercato e i nomi che circolano all’interno della sede del club rossonero sono principalmente tre. In cima alla lista però resta quello relativo ad Alessandro Buongiorno, centrale del Torino che sarebbe il preferito sia per la società che per Stefano Pioli.

Come riportato da TMW a certe cifre, almeno 30 milioni di euro, è praticamente impossibile che si possa arrivare alla fumata bianca a gennaio. Urbano Cairo ha ribadito a più riprese che non intende cedere il suo capitano e anche lo stesso calciatore non è detto che accetti l’addio, visto cos’è successo anche l’estate scorsa, con l’Atalanta che aveva trovato l’accordo con il Toro prima che Buongiorno dicesse no al trasferimento.