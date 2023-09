Buffon: «Donnarumma tra i primi al mondo». Poi parla di Mancini: le parole del nuovo capo delegazione dell’Italia

Gianluigi Buffon si presenta come nuovo capo delegazione della Nazionale. Le parole dell’ex portiere e capitano della Juventus in conferenza stampa.

NUOVO RUOLO – «Ringrazio chi mi ha voluto qui. Immaginare la mia figura qui mi stimola e mi fa felice. Torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene. Darà un piccolo contributo in tutte quelle che saranno tutte le dinamiche che andremo a vivere in futuro».

NUOVI PORTIERI ITALIANI – «Negli ultimi 3-4 anni il serbatoio italiano dei portieri è cresciuto molto, ce ne sono tanti forti senza scomodare Donnarumma. Lui ormai se la gioca con i primi della classe mondiale. Vicario in Premier potrà crescere. Poi ci sono Provedel, Meret che ha vinto lo Scudetto, Falcone a Lecce e Di Gregorio a Monza. Ci sono tanti portieri che stanno dimostrando di essere super affidabili. Provedel è stato probabilmente il miglior portiere dell’ultimo campionato, questo ci fa ben sperare».

BONUCCI – «Ci siamo sentiti questa estate, ora devo mandargli anche un messaggio dopo l’approdo all’Union Berlino. Lui è abituato a raggiungere traguardi dandosi da fare nelle difficoltà. E’ un qualcosa che gli va riconosciuto, ha affrontato una nuova sfida con i disagi del caso, perché magari non era felicissimo di chiudere così. Ma non ha mollato nulla. Per quanto riguarda la Nazionale, sono l’ultimo a poterlo dire. Non ho i titoli per decidere».

MANCINI – «Ha già parlato il presidente, è stata una scelta inaspettata, ma la Federazione ha dato delle risposte molto celeri e convincenti. Questa è la cosa che più interessa al mondo azzurro».