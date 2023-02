Bucciantini su Leao: «E’ uno dei giocatori più forti della Serie A, ma non è ancora un leader emotivo». Le parole del giornalista

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di SkySport24 di Rafael Leao. Ecco di seguito le sue parole dopo il derby perso dal Milan:

«Leao è uno dei giocatori più forti della Serie A, ma non è ancora un leader emotivo. Il fatto di non affidarsi a lui in una partita come il derby ci racconta questo. Poi è entrato in campo nella ripresa e l’unica occasione l’ha creata lui quando ha servito in area Giroud che però ha sbagliato il controllo»