Bucciantini: «Il Milan è la squadra più consapevole tra quelle in lotta per lo scudetto»

Marco Bucciantini ha speso parole al miele per il Milan dopo la vittoria di ieri sera contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Marco Bucciantini ha parlato in questi termini del Milan vittorioso a Napoli:

«Il Milan è una squadra che ha consapevolezza. Questa gli permette di affrontare bene i momenti difficili ma serve anche durante la stagione. Il Milan contro il Napoli tra la metà del primo tempo e quella del secondo è uscito in maniera impressionante. Nell’ultimo periodo non è stato sempre bene, però ha vinto contro Inter e Napoli, questa è la differenza che sta facendo. L’idea di Pioli ha funzionato, il Milan mi sembra quella che delle tre crede più in sé stessa».