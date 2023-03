Bucciantini: «Il quarto posto è difficile per tutti, soprattutto per questo Milan». Le parole del giornalista sulla corsa Champions

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa Champions e della situazione per il Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Il quarto posto è difficile per tutti, soprattutto per chi si è complicato la vita. La situazione per il Milan e l’Inter è diventata difficile»