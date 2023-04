Brescianini: «Milan? Ho questa ambizione»

Il centrocampista del Cosenza Marco Brescianini intervistato da Tuttosport non nasconde le proprie ambizioni

«Ora penso a fare bene col Cosenza. Ma ho l’ambizione di arrivare in A e diventare un calciatore da Milan. Da piccolo era il mio sogno, ora il mio obiettivo. Ce l’ho in testa e mai smetterò di crederci. L’esordio in rossonero è stato il momento più bello della mia carriera, ma deve essere un punto di partenza dal quale costruire qualcosa di importante, dato che solo uno su mille ce la fa. – continua Bresciainini – Gattuso è stato fondamentale, mi ha fatto capire cosa serve per diventare calciatore. È uno che non lascia nulla al caso, cura ogni particolare. Calabria? Da piccolo prendevo il pulmino per andare agli allenamenti con Davide, tutti i giorni dopo scuola mangiavamo un panino insieme. Sono molto felice per lui, ho visto tutta la sua scalata. Ha il Milan nel cuore e rappresenta un altro esempio da seguire. Idoli? Da piccolo Robben perché ero un esterno d’attacco, poi Kaka e anche Bonaventura, infine ho avuto la fortuna di giocare con Bennacer che è fortissimo. Io un mix fra Pobega e Milinkovic? Non sarebbe male (ride, ndr). Con le dovute proporzioni ci può stare. Sarebbe bello diventare forte come il serbo»