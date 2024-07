Chukwueze Milan: Fonseca gli RINNOVA la fiducia, la SCELTA tattica che può rilanciarlo

Chi al Milan può decisamente rilanciarsi è Chukwueze. Fonseca gli ha rinnovato la fiducia e la scelta tattica può aiutarlo

Operazione riscatto. Chi al Milan può decisamente rilanciarsi è Chukwueze. Fonseca gli ha rinnovato la fiducia e la scelta tattica può aiutarlo

Come riportato da Calciomercato.com i primi allenamenti con Fonseca hanno dato visione di una rinnovata fiducia al nigeriano: il tecnico lusitano lo coccola, lo stimola, si allena con lui, lo prende ad esempio, a dimostrazione della piena consapevolezza esistente nelle sue qualità tecniche. Fonseca vede Chukwueze come un possibile titolare nel suo Milan, come un elemento che possa mettere a ferro e fuoco la fascia destra offensiva, risultando il perfetto alter-ego del simbolo rossonero Rafael Leao. E con Pulisic da 10, lo spazio da titolare (così come per Okafor a partita in corso) non può far altro che aumentare a dismisura.