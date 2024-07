Mercato Milan, Pellegatti PERPLESSO: «Non voglio pensare che non prendano LUI». Le parole del giornalista di fede rossonera

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera del mercato Milan, in particolare sul centrocampo della formazione rossonera. Di seguito le parole del giornale

PAROLE – «Spero arrivino giocatori bravi e che Fonseca sia un bravo allenatore. Spero arrivi la terza punta, non voglio neanche immaginare un minuto che partiamo solo con Jovic e Morata. Non voglio pensare neanche un minuto che non prendano un erede di Kessie dopo 3 anni. Samardzic va bene come opportunità di mercato. Se arriva Pavlovic ed Emerson, insieme a Fofana, una terza punta e Samardzic sarei molto contento del mercato: ad ogni giocatore di questi che non viene scalo un grado di contentezza».