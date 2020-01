Brescia-Milan LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Brescia-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della ventunesima gara di Serie A

Brescia-Milan: ventunesimo match di campionato per i rossoneri, il tredicesimo sotto la gestione Pioli. Snodo cruciale per i rossoneri, che dovranno dimostrare grande maturità portando continuità alle due vittorie ottenute contro Cagliari e Udinese. Davanti al cammino del Diavolo adesso ci sono Brescia e Verona: due impegni non certo proibitivi per Romagnoli e compagni, che adesso credono nuovamente in un piazzamento europeo. Brescia-Milan live: di fronte ci saranno i lombardi di Corini, che non vince in campionato dal match del 14 dicembre contro il Lecce (3-0).

Brescia-Milan, formazioni ufficiali

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayè. A disposizione: Alfonso, Andreacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Donarumma, Mangraviti, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Bjarnason. All.: Corini

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. A disposizione: A.Donnarumma, Begovic; Gabbia, Musacchio, Rodriguez; Bonaventura, Krunic; Piatek, Suso. All.: Pioli

Brescia-Milan, i precedenti con Valeri

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la 21esima giornata di Serie A. Domani alle ore 20.45 allo stadio Mario Rigamonti, per Brescia-Milan, è stato designato Paolo Valeri. Il direttore di gara, originario di Roma ha arbitrato 183 partite in serie A e nella sua carriera ha avuto la possibilità di arbitrare ben 7 partite di qualificazione di Champions League. Valeri ha arbitrato il Milan ben 27 volte, con 16 vittorie in favore dei rossoneri, 4 pareggi e 7 sconfitte. In queste 27 partite ai rossoneri sono stati assegnati 5 calci di rigore.