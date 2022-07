Breda: «Rebic ha delle attenuanti. Ora conta solo crescere»

Roberto Breda, famoso allenatore, ha parlato così di Ante Rebic durante il post-partita di ZTE-Milan: le sue parole

Intervenuto a Sportitalia, Roberto Breda ha parlato così di Ante Rebic:

«Bisogna dargli attenuanti, come il carico di lavoro. Non è stato l’unico in difficoltà. Quando tutti gli 11 fanno fatica dietro c’è qualcosa. Lo ZTE è partito forte, gli ha dato pressione e il Mian ha fatto fatica ad arrivare nelle zone del croato. Con i pochi palloni che ha avuto è vero che non ha fatto bene, poi però quando le gambe fanno fatica… Deve viverla con l’idea di migliorare e continuare a crescere, conta solo questo».