Brasile Perù, i peruviani contro l’arbitro: «Insultati e umiliati da lui»

Dopo la semifinale di Copa America persa contro il Brasile, il Perù ha puntato il dito contro l’arbitro che avrebbe insultato i calciatori della Nazionale biancorossa

Il Brasile batte 1-0 il Perù nella semifinale di Copa America, ma la scena se la prende tutta l’arbitro Roberto Tobar reo di aver insultato i calciatori della Nazionale biancorossa. A denunciare in particolar modo il fischietto del match sono stati Renato Tapia e Pedro Gallese.

«Che ci assegnino un arbitro così un giorno prima di una partita così decisiva mi sembra fuori luogo, e ancor di più umiliarci e insultarci sul campo», ha scritto Tapia su Twitter. Il portiere peruviano ha invece detto: «Un arbitro che non ci ha dato un rigore chiaro per l’intervento di Thiago Silva e poi con il quale non ci si può confrontare perché ti insulta non appena ti avvicini. Resta tanta rabbia».