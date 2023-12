Brambati sul Milan: «Non capisco tutta questa enfasi su Ibrahimovic. Gli infortuni…». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«Ho sentito da più parti chiedergli degli infortuni ma Pioli è stato molto evasivo e non ha aggiunto molto. Ciò che preoccupa di più è che i giocatori del Milan si continuano a far male. Ora la proprietà deve tornare sul mercato, ma non capisco tutta questa enfasi su Ibrahimovic».