Braglia: «Milan in lotta per lo scudetto? Senza le coppe...»

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato a TMW Radio in merito alla possibile corsa scudetto per i rossoneri. Ecco le sue parole.

«Il Milan, senza le coppe, può dire ancora la sua. Per il futuro dell’Inter tutto dipenderà dal Liverpool. Se non supererà il turno, potrebbe soffrire anche in campionato».