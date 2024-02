Braglia nomina il possibile nuovo allenatore del Milan: «Scelgo lui, è un vincente»

L’ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della lotta scudetto e della panchina Milan

LOTTA SCUDETTO E MERCATO – «Davanti non le recuperi. Comunque Pioli ha detto una grande verità, non è che tutti i giocatori comprati dalle altre renderanno sul campo. I giocatori che arrivano nelle squadre adesso si devono ambientale, servono giocatori pronti ma devi sborsare soldi che in A non ci sono o non si vogliono investire ora. Per me la Fiorentina con Belotti probabilmente può approfittare della situazione in zona Champions»

CONTE O SARRI – «Tutta la vita Conte, che è un vincente e ha esperienza. Anche Sarri ce l’ha ma tante volte fatica a dover trasmettere il suo credo alle squadre e avrebbe bisogno di tempo. Conte arriva in un meccanismo dove ci vorrebbe poco ad adattarsi»