Borghi controcorrente: «Nonostante il pari col Como il Milan può ancora credere allo scudetto. Ma ad una sola condizione»

Borghi, noto giornalista, ha commentato il pareggio del Milan contro il Como: i rossoneri di Allegri possono ancora puntare allo scudetto

Attraverso il suo canale YouTube, Stefano Borghi ha offerto una disamina approfondita del pareggio tra Milan e Como. Il giornalista ha evidenziato come la prestazione collettiva sia stata condizionata da una mancanza di brillantezza tattica, sottolineando però che le ambizioni scudetto non devono vacillare.

Secondo Borghi, il Diavolo ha tutte le carte in regola per il titolo, ma serve ritrovare immediatamente la solidità difensiva e quel cinismo sotto porta mancato mercoledì. Un monito chiaro: per il tricolore non sono ammessi altri cali di tensione, a partire dalla sfida contro il Parma.

PAROLE – «Dopo il pareggio di mercoledi il Milan è scivolato a -7 dall’Inter. Questo margine permette all’Inter di avere una situazione più comoda, meno pressante, mentre per il Milan non è una dichiarazione di fine del sogno perchè ripeto, anche con il fatto di poter lavorare nella settimana, permette di poter ambire a questa incredibile serie di imbattibilità e di alzare il ritmo, in più c’è il derby, però adesso il primo posto è distante, ma conoscendo la psicologia e i calcoli di Allegri e obiettivamente andando anche indietro a quelle che erano le premesse, il vantaggio sulla quinta è ancora la cosa principale».