Borghi: «Giroud del 2022 è il migliore degli ultimi 5-7 anni». Il giornalista esalta l’attaccante del Milan

In una Francia che continua la sua marcia, Olivier Giroud è uno dei trascinatori. L’attaccante del Milan viene celebrato sia in terra francese sia in terra italiana. Da questa parte delle Alpi, Stefano Borghi, intervenuto a “Night Cup” su Dazn, ha elogiato il centroavanti.

Il giornalista, infatti, l’ha definito il miglior Giroud: «È un altro calciatore che ti racconta quanto la maturazione anche in età molto avanzata abbia sempre dei margini da offrire, perché il Giroud del 2022 è il migliore degli ultimi 5-7 anni: penso non ci siano dubbi al riguardo»