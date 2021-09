Borghi a Radio Rossonera: «Daniel Maldini non è solo il nome, ha qualità»

Stefano Borghi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Rossonera. Ecco le sue dichiarazioni

Stefano Borghi parla del Milan ai microfoni di Radio Rossonera. Le sue dichiarazioni.

SU DANIEL MALDINI – «Il romanzo del calcio italiano si arricchisce, parliamo di una delle famiglie più importanti del nostro calcio considerando quello che hanno fatto Cesare e Paolo. Adesso arriva anche Daniel che ha fatto il suo primo gol, un’immagine emozionante per tutti vedere Paolo esultare come un papà prima che come un dirigente. Ma questo ragazzo aldilà del nome ha delle qualità e che dimostra di essere un giocatore adatto alla prima squadra del Milan. Tenerlo in rosa è stata una scelta tattica, visto il suo ruolo di trequartista dove si aspetta ancora Messias.»

SU MARCOS LLORENTE – «Può essere un fattore domani, è uno che ti puoi trovare in tantissime zone giocando in tantissimi ruoli. L’anno scorso è stato il centrocampista con più gol ed assist nei maggiori campionati europei, è molto difficile da frenare. È un prodotto del Cholo Simeone perchè al Real faceva tutt’altro calcio.»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE