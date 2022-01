Boquete saluta il Milan: «È la soluzione migliore, le ultime settimane…». Il messaggio della brasiliana

Veronica Boquete, centrocampista del Milan femminile, su Instagram dà l’addio alle rossonere.

Le sue parole: «Non è la situazione migliore, ma partire è la migliore soluzione. È stato un privilegio indossare questa maglia e difendere questi colori. Non posso che ringraziare al Milan e i tifosi per l’opportunità e per l’affetto. Le ultime settimane non sono state facili e devo essere coerente. È difficile lavorare quando le persone ascoltano solo per rispondere e non per capire e migliorare. Stando così, la cosa migliore è chiudere questa fase e iniziarne una nuova in cui mi permettano di stare in campo e godermi il calcio. Grazie a tutte le persone con cui ho potuto lavorare nel mio periodo milanese e, soprattutto, a quelle che sono state vicine alla fine. Il calcio ci farà incontrare di nuovo».