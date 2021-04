Leonardo Bonucci positivo al coronavirus, il comunicato della Juventus. Preoccupazione per Gianluigi Donnarumma

Leonardo Bonucci positivo al Coronavirus, il comunicato ufficiale della Juventus: «Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare».

A preoccupare in Casa Milan è la situazione legata a Gianluigi Donnarumma, il portiere è stato – come tutti gli altri nazionali – fianco a fianco a Bonucci, come evidenziato anche dalla storia pubblicata poche ore fa dallo stesso portiere rossonero. Tuttavia Gigio Donnarumma, risultato positivo meno di tre mesi fa, dovrebbe avere ancora gli anticorpi atti a difenderlo da eventuali nuovi contagi.