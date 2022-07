Bonucci: «Per un gol non siamo andati al Mondiale…». Le parole dell’ex difensore rossonero

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport sulla mancata qualificazione al Mondiale dell’Italia. Ecco le parole dell’ex difensore rossonero:

«Quella con Mancini, perché con Ventura c’erano tante cose che non andavano, dopo l’Europeo è stato più doloroso perché il girone era alla nostra portata. Per un gol non siamo andati al Mondiale»