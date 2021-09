Bonucci sull’Europeo: «Chiellini come Ronaldinho. Ecco il perché»

Leonardo Bonucci elogia il compagno di club e di Nazionale Giorgio Chiellini paragonandolo a Ronaldinho. Il motivo

In una lunga e intensa intervista rilasciata da Leonardo Bonucci a The Athletic, il difensore della Juventus ha paragonato il compagno di reparto Giorgio Chiellini a Ronaldinho ricordando la vittoria degli Europei. Le parole dell’ex Milan.

«Mi ha colpito la serenità mentale di Chiellini che ha giocato col sorriso… Ho visto solo un giocatore così, Ronaldinho, un trequartista non un difensore. Ha capito che questo Europeo andava giocato con serenità, era l’ultima possibilità di giocare questa competizione, si è detto che l’unico modo era giocare con serenità e noi dovevamo trasmettere la stessa cosa ai giovani. Tanti sono giocatori importanti ma senza molte presenze a livello internazionale. Il nostro compito era portarli fino alla gara con la massima serenità. Nel pullman c’era musica, si rideva e scherzava. Poi nel momento giusto i leader più carismatici come me o Sirigu mettevano una riga. Ok, da ora non si scherza più. Da quando l’arbitro fischia tutti devono dare tutto. Non c’è più tempo per scherzare. A 34 anni e Giorgio a 37 sappiamo gestire la partita. Con i giovani non succede. Non hanno l’esperienza per farlo ma sapevano che su di noi potevano sempre contare per ma poi bisogna lottare insieme dall’inizio alla fine ed è quello il segreto che ci ha portato a voler stare sempre di più insieme. Non vedevamo l’ora di tornare a Coverciano per fare la grigliata del giorno dopo, per stare tutto il giorno insieme, vedere le altre partite nella sala video a commentare le partite, ridere e scherzare. Sono statti 45 giorni bellissimi, proprio belli».

