Bonucci: «Domani vogliamo fare una grande partita, lo vogliamo tutti»

Leonardo Bonucci ha parlato così alla vigilia del match decisivo dell’Italia contro l’Irlanda del Nord. Le sue parole

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Irlanda del Nord e Italia. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Dovrà essere la nostra partita, non soltanto la mia. Dobbiamo tirare fuori le qualità che abbiamo sempre dimostrato di avere nei momenti di difficoltà. Credo che domani la squadra farà una grande gara, perché la vogliamo tutti. Io dovrò solo essere me stesso come sempre, vogliamo portare a casa un risultato importante».